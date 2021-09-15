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В Германии рассказали, почему Байден оттягивал первую встречу с Зеленским

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Reuters

Президент США Джо Байден оттягивал первую встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за разочарования результатами внутренних реформ на Украине. Об этом заявил эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель, передает РИА «Новости».

По его мнению, в Вашингтоне не оценили результатов «борьбы с олигархами», объявленной украинским лидером в начале года. Грессель отметил, что вместо внедрения изменений в судебную систему и правоохранительные органы Зеленский «ограничился деятельностью органов исполнительной власти».

Автор напомнил, что одним из основных условий противодействия реализации проекта «Северный поток – 2» со стороны Соединенных Штатов и ключевым требованием Международного валютного фонда (МВФ) была реформа «коррумпированной компании «Нафтогаз».

Во время переговоров с украинским коллегой в начале сентября Байден все же пообещал оказывать поддержку Украине в некоторых сферах, добавил Грессель.

Ранее Зеленский выступил за увеличение присутствия США на Украине.

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