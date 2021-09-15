В Совбезе РФ анонсировали проведение учений на таджикско-афганской границе

В Совете безопасности РФ сообщили о подготовке мероприятий по укреплению таджикско-афганской границы и проведении военных учений, передает РИА «Новости».

Такое решение было принято на заседании Советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) в Душанбе. Участники заседания выразили мнение об оказании помощи Таджикистану в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном.

На заседании был также одобрен список мер по реагированию на вызовы безопасности стран Центральной Азии, анонсировано проведение специальной антинаркотической операции «Канал» и межгосударственной операции по противодействию нелегальной миграции «Нелегал».

Ранее Россия, Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон в 20 км от таджикско-афганской границы. Накануне учений министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления».

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, при обострении ситуации на границе с Афганистаном, опасаться нужно не только талибов (организация запрещена в России), а хаоса из-за нового витка гражданской войны, старт которой задан в Панджшере, где после взятия талибами Афганистана развернулись силы сопротивления. Талибы не могут гарантировать спокойствие в Афганистане, считает эксперт.