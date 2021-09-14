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В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

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Reuters

В Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

Главной темой, как ожидается, станет нынешняя ситуация в Афганистане. Кроме того на повестке — вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата, и другие. Мероприятие продлится с 14 по 30 сентября, первый день общих прений на высоком уровне состоится во вторник, 21 сентября.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. Совбез возглавляет в сентябре Ирландия.

«Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19. Мы просто обязаны закрыть вакцинационный разрыв», — заявил Шахид на открытии новой сессии Генассамблеи.

Он также заявил, что проведет в октябре заседание высокого уровня по климату.

Генассамблея собирается на очередные сессии с сентября по декабрь каждого года, а затем по мере необходимости.

Ранее Вашингтон не исключил новых мировых санкций против радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», которое пришло к власти в Афганистане.

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