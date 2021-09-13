Блинкен заявил, что доставшееся талибам* американское оружие не угрожает соседям Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что американские вооружения и военная техника, попавшие в руки движения «Талибан (организация запрещена в России)» не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы видим, что значительная часть оставленной, в том числе в руках афганских сил, техники, которая затем попала к талибам, судя по тому, что мне говорят коллеги из Министерства обороны США, не может функционировать или в ближайшее время перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать», - заявил Блинкен.

По мнению госсекретаря техника и оружие не представляет стратегической ценности. Она не создаст угрозы США или соседним государствам с Афганистаном.

Блинкен признался, что, судя по фотографиям с техникой и военной формой, на которых изображены боевики движения, оставленное вооружение «находится в их руках».

Ранее госсекретарь США заявил, что правительство Штатов обсуждает с движением «Талиба» вопросы, которые Белый дом считает важными.

Он отметил, что обсуждения начинаются с обязательств со стороны талибов позволять людям покидать Афганистан, если они того захотят.