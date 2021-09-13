Евросоюз не планирует признавать думские выборы в России

Европарламент подготовил проект доклада по стратегии отношений с Россией, который, в частности, подразумевает непризнание сентябрьских выборов в Госдуму в случае, если они пройдут «с нарушением демократических принципов», передает РИА «Новости».

В парламенте подчеркнули, что в случае проведения выборов с нарушениями международного права России может грозить приостановка членства в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов российских выборов в Госдуму.

Выборы в Государственную думу пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.