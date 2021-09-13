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Все военные и гражданское население Афганистана покинули Узбекистан

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Reuters

Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил, что все военнослужащие и гражданские лица Афганистана, находившиеся в республике, покинули ее территорию. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«В силу известных событий в Афганистане группа бывших военнослужащих и представители гражданского населения Афганистана незаконно пересекли государственную границу Узбекистана и были задержаны. 12-13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пилоты вооруженных сил Афганистана вместе с семьями бежали в Узбекистан. Часть из них оттуда перенаправят на американскую базу в Дохе, Катар.

Движение «Талибан» (организация запрещена в России), в свою очередь, раскритиковало принятое решение, указывая на то, что эти пилоты «нужны своей стране», которая только начала восстанавливаться.

Решение перевести их на американскую базу было принято при поддержке со стороны членов конгресса США.

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