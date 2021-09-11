Захарова призвала жестче реагировать на притеснения российских СМИ за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистское сообщество страны должно было жестче реагировать еще на первые случаи притеснения российских СМИ за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пример она привела случай, когда корреспондентов издания не аккредитовали на мемориальные мероприятия в Нью-Йорке в годовщину терактов 11 сентября. После волны критики аккредитацию журналистам все же предоставили.

«Если бы в 2017 году, когда российские СМИ стали массово - вне профессиональной этики, здравого смысла и повестки дня - проходить через позорный строй за рубежом... Если бы в тот момент журналистское сообщество России подвергло бы (остракизму) ... государственных деятелей в США, тех представителей «культуры отмены» - не показывали бы, не печатали, не ссылались бы на пресс-релизы и говорили бы, что, пока вы не оставите наших коллег в покое, мы вас не видим, - все бы было иначе. Нам не пришлось бы отвечать так, как мы отвечаем сегодня», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны на деле уже «объявили войну» российским средствам массовой информации.