Политолог: ни посол Салливан, ни Госдеп, ни Байден не могут контролировать цифровых гигантов

Поставить некоторые точки над i в отношениях между Россией и США было необходимо, особенно учитывая, что для американской стороны тема вмешательства в выборы с 2016 года является чуть ли не одной из самых главных. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя вызов посла США в Москве Джона Салливана в МИД РФ.

«Ясно, что ни посол Салливан, ни Госдеп во главе с Энтони Блинкеном, ни Джозеф Байден не контролируют те цифровые гиганты, которые поставили во главе угла в МИДе при вызове посла для беседы. Дело все в том, что эти глобальные корпорации, наоборот, скорее, по своему корпоративному усмотрению пытаются осуществлять руководство и американской, и британской, и вообще всей западной политикой», — говорит Дробницкий.

По мнению эксперта, было важно сообщить американскому послу, что российская сторона прекрасно видит попытки проведения подобной деятельности и на своей территории.

«Вместе с тем здесь есть гораздо более широкая проблема, связанная с олигополией нескольких цифровых империй, которые считают себя наднациональными и не признающими никакого рода суверенитета. Если посмотреть их внутренние правила и этические кодексы, то можно увидеть, что суверенитет они вообще считают вредной штукой.

Поэтому здесь проблема гораздо более широкая и серьезная. Но вот то, что американская сторона всячески попыталась вопрос о вмешательства заретушировать и не выдать его в эфир, показывает, что для них это было неприятно. Повторюсь, не они контролируют эти корпорации, и, по всей видимости, вот это еще более неприятное состоит как раз в том, что им почему-то кажется, что какой-нибудь Amazon или Facebook является американской корпорацией. К сожалению, эти корпорации уже ушли из-под контроля государств, и это серьезная проблема этих самых государств», — считает Дробницкий.

Собеседник «Газеты.Ru» уверен, что нынешняя администрация не будет заниматься этой проблемой, потому что, во многом, она и приведена к власти этими самыми корпорациями.

«В общем, сделано-то все правильно, только вот проблема тут не только в администрации Байдена», — резюмировал эксперт.