На Украине испугались «окружения» страны Россией

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин опасается, что Россия якобы пытается окружить Украину с трех сторон. Об этом он написал в статье для «Газеты.ua», комментируя совместные российско-белорусские учения «Запад-2021».

«Учения «Запад-2021», начавшиеся сегодня, означают желание России принять нас в окружение с трех сторон, создавая давление с юга: оккупированного Крыма, с востока — с территории РФ и теперь с севера — из Белоруссии», — высказал свою позицию Климкин.

По его мнению, российские войска и оружие якобы будут подаваться «под соусом Союзного государства». При этом Климкин подчеркнул, что Киеву совместно с НАТО необходимо «найти новый ответ на эту угрозу».

Более того, Климкин заявил, что его тревожит, как президент России Владимир Путин «готовится проглотить Беларусь», а президент Белоруссии Александр Лукашенко может «играть» и что-то для себя «выторговывать». Так Климкин отреагировал на прошедшие накануне переговоры глав России и Белоруссии.

Военные учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября, они пройдут на 14 полигонах РФ и Белоруссии.

В военных маневрах примут участие около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, среди которой более 290 танков и 240 орудий, а также до 15 кораблей. Кроме того, российские воздушно-десантные войска впервые на маневрах «Запад-2021» десантируют в полном составе батальон с 30 БМД-4М (боевыми машинами десанта).