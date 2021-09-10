Нуланд подтвердила готовность США присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в «нормандском формате», если это поможет урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом в ходе форума в Киеве заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает УНИАН.

Нуланд напомнила, что в период президентства Барака Обамы она принимала участие в «параллельном процессе», который происходил одновременно с «нормандскими переговорами». По ее словам, суть этого процесса сводилась к тому, чтобы поддерживать цели и устремления, которые обсуждались во время переговоров в «нормандском формате».

«Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что готовы возобновить взаимодействие каким-то образом — или в рамках «нормандского формата», или снова в качестве параллельной поддержки в том случае, если и по мере необходимости стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны», — сказала Нуланд.

«Нормандский формат» представляет собой переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Участниками в переговорах выступают Россия, Германия, Франция и Украина. Объединение так назвали в связи с местом проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Переговоры были организованы 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувил.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией идею Украины о новой встрече в «нормандском формате».