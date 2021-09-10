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Зеленский заявил, что Украина не получила от США прямого ответа о членстве в НАТО

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация во время визита в Вашингтон не получила прямой позиции США относительно вступления страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

При этом глава Украины считает, что Киев может положиться на американских партнеров, поскольку текущие отношения двух государств находятся «на другом уровне».

Ранее Зеленский рассказал, что президент США Джо Байден лично поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.

До этого в Белом доме назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса.

Киев уже давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.

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