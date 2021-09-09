В Кремле предупредили об ответных мерах в случае вступления Украины в НАТО

Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае вступления Украины в НАТО. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО — это то, что потенциально для нас опасно и тревожно», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет «о совершенно безоговорочной линии на членство в НАТО», а американцы в свою очередь это поддерживают, однако «нужно кое-чего поправить и причесать».

Россия рассматривает членство Украины в Североатлантическом альянсе как «приближение военной инфраструктуры НАТО» к границам России, продолжил Песков. Он подчеркнул, что вынужденные ответные меры будут приняты для «обеспечения безопасности РФ и стабильности Европы».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что президент США Джо Байден лично поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.