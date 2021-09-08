Саудовская Аравия приветствует рассекречивание документов, касающихся терактов 9/11

Посольство Саудовской Аравии в США заявило, что приветствует рассекречивание Белым домом материалов расследования терактов, произошедших 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Дипломаты отметили, что Эр-Рияд не причастен к террористическим атакам двадцатилетней давности.

«Прискорбно, что такие ложные и злонамеренные заявления продолжаются. В ответ Саудовская Аравия может лишь подтвердить свою давнюю поддержку полного рассекречивания любых документов и материалов, касающихся расследования Соединенными Штатами терактов, в надежде, что полное обнародование этих документов раз и навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства», — говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что в опубликованные ранее документах нет никаких доказательств того, что «правительство или должностные лица Саудовской Аравии заранее знали о теракте или каким-то образом участвовали в его планировании или осуществлении».

«Саудовская Аравия безоговорочно осудила <...> страшные преступления, совершенные против США - ее близкого союзника и партнера», — резюмировали в диппредставительстве.

Американский президент Джо Байден 3 сентября 2021 года подписал указ о рассекречивании материалов, связанных с произошедшими почти 20 лет назад терактами.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.