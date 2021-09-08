Матвиенко рассказала о делегации от России на инаугурации нового правительства Афганистана

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что на инаугурации нового правительства Афганистана будет присутствовать российская делегация на уровне послов, сообщает РИА «Новости».

«Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это все будет на уровне послов», — пояснила Матвиенко.

Кроме того, спикер СФ напомнила, что пока рано делать шаги по признанию нового правительства, сформированного «Талибаном (организация запрещена в России)», однако на данном этапе необходимо наладить рабочие контакты.

«Пока рано делать выводы. Пока надо спокойно изучать, но не стоит думать, что не нужен диалог. Рабочие контакты нужны, надо вести диалог», — считает Матвиенко.

Ранее стало известно, что церемония инаугурации нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября, ровно спустя 20 лет после терактов в Соединенных Штатах.

Россия получила от представителей радикального движения «Талибан» приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

Также в арабских СМИ появились сообщения о том, что талибы пригласили представителей Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию. Уточнялось, что подготовка к формированию правительства завершена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова участвовать в церемонии объявления нового афганского правительства при условии, что оно будет инклюзивным.