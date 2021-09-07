Москва получила приглашение от талибов* на церемонию объявления нового правительства

Россия получила от представителей радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» приглашение на церемонию представления нового афганского правительства. Об этом РИА «Новости» рассказали в МИД РФ.

Ранее в арабских СМИ появились сообщения о том, что талибы пригласили представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара на церемонию по случаю формирования нового правительства Афганистана. Уточнялось, что подготовка к формированию завершена, лидер талибов продолжит контролировать это правительство.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова участвовать в церемонии объявления нового афганского правительства при условии, что оно будет инклюзивным.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство будет переходным.