Шотландские власти вновь заговорили о независимости

Шотландский премьер-министр Никола Стерджен завила, что правительство страны вернется к вопросу о суверенитете по окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Би би си».

По оценке Стерджен, работа над выходом из Соединенного королевства возобновится в конце 2023 года. Она отметила, что речь идет о создании детализированной дорожной карты, которая позволит шотландцам сделать «полностью информированный» выбор.

Заявление прозвучало на заседании парламента Шотландии. Стерджен возглавляет Шотландскую национальную партию, победившую на прошедших в мае 2021 года выборах. Оппозиция призвала премьера сосредоточиться на борьбе с SARS-CoV-2.

Кроме независимости Стерджен анонсировала создание национальной службы по уходу, реформу закона о признании пола и введение более жестких правил обращения с фейерверками.

Ранее сообщалось, что в Шотландии стартовал эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях.