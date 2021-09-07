Еврокомиссия потребовала через суд ввести штрафы против Польши за нарушения прав судей

Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши, в соответствии с которым Варшава должна будет платить ежедневные штрафы до тех пор, пока страна не исправит нормы закона, нарушающие независимость судебной системы. Об этом говорится заявлении, опубликованном в аккаунте организации в Twitter.

«Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения [Варшавой] решения [Европейского] суда [юстиции], касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в августе может инициировать введение санкций против Польши за нарушение принципа верховенства закона в Евросоюзе.

Также стало известно, что Евросоюз счел отказ Польши реформировать суды противоречащим европейскому праву. Также сообщалось, что Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ.