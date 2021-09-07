Байден рассказал о признании США власти Талибана* в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается в ближайшее время признавать правительство «Талибана (организация запрещена в России)» в Афганистане, передает пресс-служба Белого дома.

Так, журналисты спросили американского лидера о признании режима талибов.

Он ответил, что «до этого еще очень далеко».

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.