В Раде назвали троллингом России идею переименовать Украину в «Русь»

Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV оценил идею о переименовании украинского государства в «Русь-Украину».

«Мне иногда кажется, что не все люди до конца серьезно понимают, что не все слова неофициальных лиц или даже некоторых официальных стоит воспринимать серьезно. Простыми словами, кое-кто не понимает, мне кажется, шуток», — заявил парламентарий.

По его словам, высказывание о переименовании страны было направлено на российскую аудиторию.

Политик также считает, что в последнее время в России «пытаются приватизировать все», что принадлежит украинской истории. По его мнению, «это удачный, или, может, кто-то считает неудачный, троллинг в сторону России, чтобы они не думали, что они какой-то старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина».

Ранее в офисе Зеленского предложили переименовать Украину. Советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович подчеркнул, что у России необходимо отобрать бренд «русских». Кроме того, по его словам, конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российская» война.

До этого Зеленский говорил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. Во время выступления 28 июля он заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым — ее родные дети.