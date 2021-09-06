Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране государственным переворотом

Союз 18 оппозиционных партий Гвинеи «Движение за возрождение демократии в Гвинее» (CORED) отказался признать государственным переворотом отстранение президента страны Альфа Конде от власти, так как он ранее «антиконституционно» изменил основной закон страны, сообщает портал Media Guinee.

«Внесение корректив, проведенное 5 сентября, не должно рассматриваться как «государственный переворот в классическом смысле», — указано в официальном заявлении CORED.

По мнению гвинейской оппозиции, отстранение Конде от власти мятежниками во главе с полковником Мамади Думбуя даст Гвинее новые перспективы развития. Таким образом, CORED заявила о поддержке «Конвергенции за возрождение демократии в Гвинее» (CRDG) — партии с полковником Думбуя во главе.

Ранее лидер мятежников призвал заняться с Гвинеей любовью вместо изнасилования.

5 сентября в столице Гвинейской Республики стали появляться сообщения об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе. По некоторым данным, глава государства был захвачен.