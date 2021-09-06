Китай направил к Тайваню 19 истребителей и бомбардировщиков

Китай направил 19 военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня около архипелага Пратас. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что к острову вылетали четыре ядерных бомбардировщика H-6, которые могут переносить ядерное оружие, и противолодочные самолеты. Известно, что тайваньские ракетные системы были приведены в боеготовность, а военные самолеты вылетали на перехват.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда туда в результате проигрыша в гражданской войне сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом Пекин продолжает считать остров своей территорией, а суверенитет над ним называет «коренным интересом». Нынешняя правящая партия острова «Демократическая прогрессивная партия» выступает за самостоятельность и считает тайваньцев отдельной от китайцев нацией.

На данный момент большинство стран в мире придерживаются принципа «одного Китая», который подразумевает признание единого китайского государства — официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.

Ранее в сентябре «Газета.Ru» сообщала, что министерство обороны Тайваня в докладе парламенту указало, что китайские вооруженные силы могут «парализовать» оборону Тайваня и осуществлять полный контроль над их развертыванием.