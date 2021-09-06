Лидер афганских ополченцев призвал граждан продолжать борьбу с талибами*

Лидер ополченцев в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что противостояние радикальному движению «Талибан (организация запрещена в России)» не прекращено, боестолкновения продолжаются. Его выступление опубликовано на странице Силы сопротивления в Twitter.

Масуд призвал всех жителей Афганистана противостоять талибам.

Ранее начальник отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари сообщил, что жизни Масуда ничего не угрожает, он находится в безопасности.

До этого Масуд в своем Twitter заявил, что атакующими Панджшер талибами (организация запрещена в России) командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы не достаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.

Утром 6 сентября представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили полный контроль над провинцией Панджшер. В дальнейшем силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда. Накануне талибы отвергли соответствующее предложение.