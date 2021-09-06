Талибы* объявили об окончании войны в Афганистане

Представитель «Талибана (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид заявил, что война в Афганистане окончена после установления боевиками контроля над северной провинцией Панджшер. Об этом он сообщил агентству Ariana News.

«Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну», — сказал он.

Ранее Муджахид заявил, что талибы полностью взяли под контроль провинцию Панджшер. По его словам, «захвачен последний оплот вражеских наймитов». Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, оно «не соответствует действительности».

До этого талибы отказались от перемирия, предложенного Ахмадом Масудом. Это уже не первый раз, когда «Талибан» и силы сопротивления делают противоречащие друг друг заявления.

«Талибан» пытается взять Панджшер под контроль всю последнюю неделю. Представители Фронта национального сопротивления заявили о сотнях раненых и убитых талибов, около тысячи боевиков, по их словам, были взяты в плен.