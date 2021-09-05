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Экс-глава МИД Польши увидел «смертельную угрозу» Европе в действиях России

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил о «смертельной угрозе», которую якобы представляет Россия для Европы. Об этом дипломат заявил в интервью сайту wPolityce.

Ващиковский также раскритиковал некоторых западных коллег, которые, по его мнению, не уделяют соответствующего внимания вопросам безопасности. Он полагает, что они больше думают о климате, новых источниках энергии и о «какой-то зеленой революции».

«Для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые могут упасть на какой-то из наших городов», — подчеркнул Ващиковский.

Он также выразил опасения по поводу российских военных учений «Запад — 2021», которые. Ващиковский считают, что эти маневры подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши. По его словам, это не оборонительные учения, так как они имеют «агрессивный характер».

Дипломат также сообщил о деятельности «агентов Москвы» на территории Евросоюза, которые, как он полагает, «стараются снять российскую тему с повестки дня». Европе следует поддерживать контакты с США, потому что Москва «будет стараться прощупать крепость отношений западных стран».

Ранее польский историк Войчех Поляк призвал активнее требовать от Германии репарации из-за связей с Россией на фоне явного ухудшения двусторонних отношений.

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