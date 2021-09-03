Боррель: Евросоюз будет взаимодействовать с талибами*, не признавая их политически

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет взаимодействовать с движением «Талибан» (организация запрещена в России), не признавая его политически, ради обеспечения поддержки местного населения. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках встречи глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.

«Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу следует наладить отношения с новыми властями Афганистана.

До этого политик заявлял, что ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Он также подчеркивал, что Евросоюз признает победу движения «Талибан», но не легитимность новой власти в Афганистане.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.