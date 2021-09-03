Японский премьер-министр не будет выдвигать кандидатуру на выборах главы партии

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах главы правящей партии, сообщает телеканал NHK.

В этом случае премьер-министр Суга автоматически закончит исполнять свои обязанности главы японского кабмина в сентябре 2021 года. Об этом Ёсихидэ Суга заявил на внеочередном заседании японского парламента.

Суга исполнял обязанности премьер-министра Японии с 16 сентября 2020 года, сменив на посту Синдзо Абэ. Как и его предшественник, Суга был главой кабинета министров Японии, представляя Либерально-демократическую партию.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не приедет на Восточный экономический форум, потому что его не пригласили.

По информации агентства, поездка обсуждалась в кабмине, и его глава был настроен позитивно.

Предыдущий председатель правительства Японии Синдзо Абэ приезжал на ВЭФ четыре раза.