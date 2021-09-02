Глава МИД Австрии назвал условие для признания «Талибана*»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу главы МИД стран Евросоюза в Словении заявил о том, возможное признание радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» со стороны международного сообщества в качестве законного представителя в Афганистане возможно лишь при выполнении определенных условий.

По его словам, Афганистан не должен стать «инкубатором международного терроризма» и «черной дырой политики безопасности».

«Конечно, это одно из предварительных условий, которое должно быть выполнено, чтобы мы вообще могли говорить о международном признании «Талибана» в качестве законного представителя Афганистана», — сказал министр.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает возможным дипломатическое признание «Талибана» на Западе, однако для этого движение должно выполнить ряд условий.