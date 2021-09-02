В офисе Зеленского заявили о готовности США «помочь» завершить конфликт на востоке Украины

Соединенные Штаты в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон подтвердили готовность помочь Украине завершить «войну» и обеспечить систему безопасности страны. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Отвечая на вопрос о том, заявили ли США о готовности обсуждать урегулирование в Донбассе совместно с Россией и Украиной, Ермак отметил, что для этого необходимо согласие всех сторон.

По словам главы офиса Зеленского, отказ от минского формата или его замена не рассматривались. Вместо этого стороны обсудили «привлечение США к глобальному решению вопроса безопасности Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, встретился с американским лидером Джо Байденом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.