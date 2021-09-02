Москва призвала не допустить гуманитарный кризис в Афганистане

Российская сторона прорабатывает возможность доставки в Афганистан гуманитарной помощи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. И со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», — сказала представитель дипведомства.

Она также отметила, что Москва выступает за скорейшее формирование в Афганистане инклюзивного правительства, в которое войдут все этнополитические силы страны, включая меньшинства. Российское посольство в Кабуле, по ее словам, сейчас работает в штатном режиме.

Ранее координатор предоставляемой ООН гуманитарной помощи афганцам Рамиз Алакбаров рассказал о критической нехватке продуктов и медикаментов. Он подчеркивал, что государство находится «на грани гуманитарной катастрофы».

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, что талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.