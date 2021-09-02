Посол Японии в России назвал Владивосток ближайшим европейским городом

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки надеется, что после пандемии коронавируса японцы смогут снова летать во Владивосток - ближайший «европейский город». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Владивосток привлекает внимание японцев как «ближайший европейский город», до которого из Токио можно добраться на самолете примерно за два с половиной часа», — подчеркнул Кодзуки.

По его мнению, открытие гостиницы «Окура», над которой сейчас работают, «обязательно сделает город еще более привлекательным для японских туристов, когда полноценные гуманитарные контакты между Японией и Россией возобновятся после пандемии коронавируса».

Он добавил, что сейчас в сфере транспорта и инфраструктуры Япония ведет активное сотрудничество с Россией по продвижению использования Транссибирской магистрали.

Ранее Кодзуки рассказал о потенциале закупок российской нефти.

По его словам, Токио видит возможности для расширения сотрудничества с Россией в этой сфере.

Кодзуки отметил, что в 2017 году Япония приобрела у России около 5,8% от общего объема импорта нефти в Японию.