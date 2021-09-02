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СМИ сообщили о готовности Армении и Турции к восстановлению дипломатических отношений

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Tigran Mehrabyan/PAN Photo/Reuters

Турция и Армения, границы между которыми закрыты уже долгие годы, готовятся восстанавливать дипломатические отношения, сообщает международная телекомпания Катара Al Jazeera.

В середине августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность пойти на примирение с Турцией «без предварительных условий», напомнили журналисты.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара сможет работать в направлении постепенной нормализации отношений с армянской стороной, если Ереван объявит о готовности к аналогичным действиям.

С учетом того, что Армения стремится бороться со своей экономической и торговой изоляцией, а Турция ослабевает как региональная экономическая держава, у них есть стимулы работать над смягчением отношений, пусть они и незначительны, отмечает телекомпания.

По мнению экспертов, нормализация отношений предоставит сторонам экономическую и геополитические выгоды с точки зрения отношений с Азербайджаном и Россией.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 1993 году после первой войны в Нагорном Карабахе.

В ходе последнего масштабного обострения в Карабахе армянская сторона не раз обвиняла Анкару во вмешательстве в него.

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