Лавров призвал талибов* и ополчение Афганистана к диалогу

Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) откажется от планов по началу боев в провинции Панджшер и начнет диалог с силами сопротивления Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр выразил надежду, что переговоры между сторонами конфликта завершатся успехом.

«Надеюсь, что переговоры все-таки закончатся переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы», — заявил Лавров.

Ранее силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили о том, что к атакующим их боевикам движения «Талибан» присоединились бойцы террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

1 сентября глава комиссии по руководству «Талибана» Амир Хан Моттаки заявил, что переговоры с антиталибским сопротивлением в провинции Панджшер окончились провалом.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.