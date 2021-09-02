Индия развернула войска в Кашмире после похорон лидера сепаратистов

Индийские власти развернули войска и отключили интернет в городе Сринагар союзной территории Джамму и Кашмир после смерти кашмирского сепаратиста-ветерана, политика Сайеда Али Шах Джилани, который был похоронен рано утром 2 сентября, сообщает CNN.

Власти прибегли к таким действиям, чтобы предотвратить протесты в связи с похоронами 91-летнего Джилани, которые состоялись на кладбище недалеко от его дома. Посетить их позволили только нескольким сотням человек, включая его семью и соседей, сообщил правительственный чиновник.

«На похоронах была усиленная охрана, в том числе полицейские в штатском», — приводит его слова Reuters.

Кашмир долгое время был горячей точкой между Индией и соседним Пакистаном — они претендуют на весь регион, но управляют лишь его частями. Напряженность возобновилась в августе 2019 года, когда Нью-Дели отказался от автономии штата Джамму и Кашмир и разделил его на две федерально управляемые территории.

Джилани, выступавший за слияние Кашмира с Пакистаном, в течение многих лет возглавлял альянс сепаратистов, который раскололся в 2003 году. Он на протяжении более десяти лет содержался под домашним арестом после того, как возглавил несколько антииндийских протестов.

Пакистан ранее сообщал о намерении передать спор о Кашмире в Международный суд.