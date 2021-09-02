На Украине заявили, что не смогут вернуть Крым военным путем

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что Киев не сможет «вернуть» Крым военным путем. Об этом он рассказал порталу liga.net.

«Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ», — подчеркнул Резников.

Он подчеркнул, что деоккупация Крыма произойдет в ближайшем будущем. По мнению Резникова, она состоится по согласию руководства России. Он утверждает, что «другого варианта у правительства РФ не будет».

Резников подчеркнул, что возвращение Крыма и Донбасса – вопрос времени.

Ранее Резников на встрече в США сообщил, что Украина опасается возможного размещения российских ядерных боеголовок в Крыму. В связи с этим Киев предлагает разместить на своей территории средства ПВО США. На Украине неоднократно пугали российскими ядерными ракетами на полуострове. В Москве говорили, что никаких стратегических причин для этого нет.