На Украине потребовали вступление в НАТО после запуска «Северного потока – 2»

Вступление в Североатлантический альянс должно стать гарантией безопасности Украины после запуска российского газопровода «Северный поток – 2». Такую позицию высказал в интервью Die Welt посол республики в Германии Андрей Мельник, сообщает портал News Front.

Он напомнил, что Киев выступает против запуска газопровода, в котором «видит угрозу» и призвал ЕС «проявить мужество» и ускорить вступление страны в альянс.

«Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», — заявил посол.

На недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, поэтому военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе.

По мнению, главы представительства НАТО в Киеве Александра Винникова, альянс может помочь Украине восстановить свою территориальную целостность. Однако он напомнил, что решение о приеме новых членов в организацию принимают коллективно, так как все должны убедиться, что новичок усилит альянс.

Киев уже давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.