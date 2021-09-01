Медведчук заявил, что Украина полностью перешла под внешнее управление США

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью российскому «Пятому каналу» заявил о том, что Украина полностью перешла под внешнее управление США, сообщает РИА «Новости».

По его словам, говорить о независимости очень сложно, когда есть внешнее управление.

«Потому что какая может быть независимость, если сегодня центр политической жизни в Украине — это посольство США, если сегодня президент в своих действиях и решениях зависит от иностранных государств и международных организаций», — сказал Медведчук.

По словам украинского политика, процесс перехода Украины под внешнее управление из США начался после «оранжевой революции» в 2004 году и активно продолжился после Евромайдана в 2013-2014 годах. Медведчук также привел данные, согласно которым до 85% украинских граждан считают власть в стране полностью или частично зависимой от международных организаций и иностранных государств.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что основной темой украино-американских переговоров станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Помимо этого, другой темой глав двух государств станет «Северный поток — 2» и гарантии энергетической безопасности для Украины.