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В аэропорту Кабула приземлился первый иностранный самолет

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В аэропорту Кабула приземлился первый после завершения эвакуации иностранный самолет — военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III, принадлежащий военно-воздушным силам Катара, сообщает информационное агентство EHA News.

Катар стал одной из перевалочных баз на пути беженцев из Афганистана. Ранее поступали сообщения о том, что бежавшие из страны афганцы столкнулись в Катаре с отсутствием элементарных бытовых условий содержания.

Тем не менее Катар остается одной из стран, через которые движение «Талибан (организация запрещена в России)» может взаимодействовать с окружающим миром — в 2017 году талибы открыли политический офис в Катаре.

Кроме того, в Катаре могут скрываться бывшие члены свергнутого талибами правительства Афганистана.

Ранее телеканал NBC сообщил, что боевики «Талибана» предотвратили еще один теракт в аэропорту Кабула.

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