Киев предложил несколько вариантов участия Вашингтона в «нормандском формате»

В Киеве рассматривают несколько вариантов привлечения США к участию в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция) по Донбассу, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон. Об этом сообщает «Новое время».

Эту тему глава государства поднял во время презентации программы трансформации Украины для аналитических центров Соединенных Штатов.

«Мы серьезно думаем, как развивать «нормандский формат» для мирного урегулирования ситуации. Пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как сделать это правильно и безопасно для региона», — сказал украинский президент.

Зеленского выразил уверенность, что вопрос, связанный с Украиной, должен беспокоить весь регион — Белоруссию, Молдавию и Прибалтику.

Украинский президент сообщил о намерении обсудить эту тему во время предстоящей встречи с американским коллегой Джо Байденом. Более того, он допустил, что этот вопрос может даже стать первым в повестке дня.

Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Байденом накануне. Встречу лидеров двух государств перенесли с 31 августа на 1 сентября в связи с выходом американских военных из Афганистана.

Совместной пресс-конференции президентов по итогам их встречи не планируется.