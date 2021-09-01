Посол Афганистана заявил, что талибы* намерены уничтожить лидера сопротивления в Панджшере

Талибы (организация запрещена в России) планируют уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, и они не пойдут на переговоры с представителями сопротивления, заявил в интервью РИА «Новости» посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления в Панджшере – Прим. ред.), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», — подчеркнул дипломат

По словам Агбара, талибы наглые и агрессивные, их цель — ликвидировать руководителей сопровитивления.

«Их цель - поставить на колени весь Афганистан. Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель - уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — сказал посол.

Ранее Ахмад Масуд заявил, что перестанет заниматься своей деятельностью, если движение «Талибан» обеспечит свободу и равноправие граждан и создаст в Афганистане инклюзивное правительство. Он отметил, что в противном случае в провинции продолжится противостояние «Талибану».

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул.