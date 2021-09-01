США пообещали вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена

Соединенные Штаты вывезут из Афганистана местного переводчика, который работал с президентом США Джо Байденом и не успел покинуть страну до вывода американских войск. Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала об афганце, который сопровождал 13 лет назад Байдена в его поездке по Афганистану, когда тот был еще сенатором США, и помог ему, когда вертолет совершил вынужденную посадку из-за снежной бури.

«Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю. Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе», — сказала Псаки.

По данным издания, на данный момент переводчик скрывается от талибов (организация запрещена в России).

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили о захвате власти в стране. Позднее официальный представитель движения заявил, что покинуть страну можно будет только до 31 августа.