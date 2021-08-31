Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дина Аверина рассказала, как изменились ее отношения с Ашрам после Олимпиады 22:35
США и Украина подпишут соглашение по сотрудничеству в Черном море 22:29
Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $60 млн 22:26
80-летний Пеле опроверг информацию о своей госпитализации 22:21
Блогеры Дилан и Джарахов подрались на свадьбе Моргенштерна 22:15
ВОЗ начала отслеживать «мю»-штамм коронавируса 22:14
В аэропорту Пулково перепутали гробы с телами женщин 22:13
«Чтобы бить пенальти, надо быть на поле»: Карпин пошутил... 22:05
Visa и Mastercard не получили письма от банков по ситуации с Wildberries 22:00
Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма 21:53

Захарова ответила генсеку НАТО, перефразировав Пушкина

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на общение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не забывать тех, кто остался в Афганистане, перефразированной цитатой Пушкина.

«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, в ночь на 31 августа, военные США покинули аэропорт Кабула, завершив операцию по эвакуации. После этого Столтенберг заявил, что НАТО не забудет тех, кто не успел покинуть Афганистан и будет активно работать над тем, чтобы вывести этих людей из страны.

«Мы все продолжаем активно работать, чтобы вывезти их. Мы не забудем о них», — сказал он.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти стране. После этого правительства разных стран начали операции по эвакуации своих граждан, а также жителей Афганистана, которые хотели покинуть страну. В результате, талибы перекрыли аэропорт и объявили, что выехать из страны можно будет только до 31 августа.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Новый Уотергейт или спустят на тормозах. Кто ответит за провал США в Афганистане
Эксперты рассказали о последствиях афганского кризиса для администрации Байдена
В ГИБДД по Интернету: какие нововведения ждут автомобилистов в сентябре
Водителей ждут штрафы через Госуслуги и новый расчет убытков ОСАГО
«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года
Захарова предложила собственный вариант нового названия для Украины
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России
В Ярославле юные десантники устроили перфоманс против ЛГБТ
Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет
Новости и материалы
Дина Аверина рассказала, как изменились ее отношения с Ашрам после Олимпиады
США и Украина подпишут соглашение по сотрудничеству в Черном море
Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $60 млн
80-летний Пеле опроверг информацию о своей госпитализации
Блогеры Дилан и Джарахов подрались на свадьбе Моргенштерна
ВОЗ начала отслеживать «мю»-штамм коронавируса
В аэропорту Пулково перепутали гробы с телами женщин
«Чтобы бить пенальти, надо быть на поле»: Карпин пошутил над Смоловым
Visa и Mastercard не получили письма от банков по ситуации с Wildberries
Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Фигуристке Губановой разрешили выступать за сборную Грузии в прошлом году
Мурашко: в ряде регионов России случаи заболевания COVID-19 единичны благодаря вакцинации
CNN: талибы* втайне сопровождали американцев в аэропорт Кабула по договоренности с США
Карпин: смешно напоминать нынешним игрокам, как мы возили французов
Российская фигуристка будет выступать за сборную Грузии
Зеленский заявил, что российский газ «самый грязный в мире»
РПЛ попросила РФС доработать проект реформ в российском футболе
Россия вводит запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники
Все новости
«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год
Волжский автозавод повышает стоимость автомобилей в сентябре на 3%
Получится ли в России создать свой Booking.com
Какие проблемы могут возникнуть с национальной системой бронирования
Скорее жив, чем мертв: как себя чувствует рынок люксовых товаров
Эксперты оценили состояние рынка премиальных товаров и услуг в России
«Выстраданное решение»: как изменится лечение онкобольных подростков
Кабмин разрешит подросткам с раком долечиваться в детских больницах
«Напрасная трата денег»: за что украинцы критикуют первую леди
Украинцы сочли бессмысленной поездку Елены Зеленской в США
Не только «Цой» и «Матильда»: что еще снял Алексей Учитель
«Десятки тысяч случаев»: почему родители похищают друг у друга детей
В «Совете отцов» призвали ужесточить наказание за похищение детей одним из родителем
Глава Минздрава – о риске смерти после COVID-19
Мурашко предупредил о высоком риске смерти после перенесенного коронавируса
Windows 11 выйдет 5 октября. Стоит ли обновляться
Microsoft официально назначила дату выхода новой Windows
«Россия не виновата»: ЕСПЧ вынес вердикт по делу Эстемировой
ЕСПЧ не нашел доказательств причастности России к похищению и убийству Натальи Эстемировой
«Человек из науки, более разумный»: как в России оценивают избрание президента Эстонии
В Эстонии выбрали нового президента
«Лукашенко важно получить деньги»: почему РФ и Белоруссия снова говорят об интеграции
Москва и Минск собираются подписать дорожные карты по Союзному государству
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях