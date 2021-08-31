Захарова ответила генсеку НАТО, перефразировав Пушкина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на общение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не забывать тех, кто остался в Афганистане, перефразированной цитатой Пушкина.

«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, в ночь на 31 августа, военные США покинули аэропорт Кабула, завершив операцию по эвакуации. После этого Столтенберг заявил, что НАТО не забудет тех, кто не успел покинуть Афганистан и будет активно работать над тем, чтобы вывести этих людей из страны.

«Мы все продолжаем активно работать, чтобы вывезти их. Мы не забудем о них», — сказал он.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти стране. После этого правительства разных стран начали операции по эвакуации своих граждан, а также жителей Афганистана, которые хотели покинуть страну. В результате, талибы перекрыли аэропорт и объявили, что выехать из страны можно будет только до 31 августа.