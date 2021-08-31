«Талибан»* назвал имена трех основных министров

Руководители радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) назначили в Афганистане новых министров иностранных дел, обороны и внутренних дел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в рядах талибов.

По информации агентства, Мулла Абдул Гани Барадар назначен на пост министра иностранных дел Афганистана, сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны, а сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани стал министром внутренних дел.

Ранее СМИ сообщили, что члены радикального движения «Талибан» завершили переговоры по формированию нового правительства в стране. Тогда источники подчеркнули, что сейчас талибы находятся «под давлением», однако, что именно под этим подразумевается, они не уточнили.

Незадолго до этого «Талибан» раскрыл местонахождение своего верховного лидера Хайбатулла Ахундзада. Известно, что он находится в Кандагаре и намерен в скором времени появиться на публике.