Лавров выступил за освобождение Афганистана от террористов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за мир и безопасность на территории Афганистана, страна должна быть освобождена от террористов. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном в российской столице.

Российский дипломат подчеркнул, что необходимо занимать позицию в пользу тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности.

По словам главы МИД РФ, лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сформулируют общий подход по Афганистану на саммите в сентябре в Душанбе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал критической ситуацию в Афганистане. Министр напомнил, что с 24 по 26 августа российские самолеты в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан России, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане. Президент Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем Талибы (организация запрещена в России) отпраздновали вывод войск США из Афганистана выстрелами в воздух.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США.