Меркель заявила о готовности ФРГ принять 40 тысяч афганских беженцев

Германия примет не только афганских сотрудников миссий бундесвера и министерства иностранных дел, но и тех граждан Афганистана, которые нуждаются в убежище. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, передает Spiegel.

«Мы всегда говорили, что хотим принять не только местных сотрудников (работавших на ФРГ), но и людей, которые особым образом были задействованы (в работе с Германией)... Мы все видели условия в аэропорту Кабула... Люди, которые нуждались в убежище, также были приняты», — сказала Меркель.

Она добавила, что Германия рассчитывает эвакуировать с афганской территории до 40 тысяч человек. При этом канцлер обратила внимание на то, что еще предстоит выяснить, сколько людей из этого числе действительно захотят покинуть Афганистан. Все будет зависеть от условий, которые создадут в стране боевики, отметила глава ФРГ.

Ранее Меркель сообщила, что Германия ведет переговоры с некоторыми европейскими странами о том, как устанавливать контакты с представителями «Талибан» (организация запрещена в России) в Кабуле или в регионе.