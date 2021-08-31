Правительство России зарегистрировало официальный Telegram-канал. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров», — приводятся на сайте кабмина слова пресс-секретаря премьер-министра России Бориса Белякова.

По его словам, на платформе будут регулярно появляться сообщения о ключевых решениях правительства, отчеты о важных мероприятиях, а также о рабочих поездках премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его заместителей.

Ранее стало известно, что в российском кабмине готовят программу перехода всех госслужащих и бюджетников, в частности, преподавателей вузов и школ, на российские программы. Это касается документооборота, электронной почты, общения в мессенджерах и пр. По мнению экспертов, это полезная инициатива, но трудноосуществимая.