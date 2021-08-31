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Эксперт назвал причиной затяжной кампании США в Афганистане наркобизнес

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James Mackenzie/Reuters

Политолог Дмитрий Солонников считает, то вмериканские военные могли покинуть Афганистан гораздо раньше. Однако, как заявил он, США этого не сделали, поскольку были заняты тем, что активно «поднимали деньги» на наркобизнесе. Об этом сообщают «Известия».

«Начало кампании в Афганистане было после фактической атаки на башни-близнецы в Соединенных Штатах. Это попытка показать всему миру, что США не потерпят атаки по своей территории», — сказал Солонников.

Таким образом, как указал он, Вашингтон стремился показать всему миру силу и мощь США, а также то, что страна остается сверхдержавой.

«Была выбрана страна, которую не жалко в данной ситуации, ей казался Афганистан, и Соединенные Штаты при международной поддержке ввели туда войска», — заявил эксперт.

Однако, как отметил политолог, американская сторона, проводя затяжная военную операцию, не смогла добиться ожидаемого ею результата. По его словам, для американских военных эти боевые действия стали бессмысленными. На протяжении 20 лет в Афганистане процветал героиновый бизнес. США же приняли в нем активное участие, заявил Солонников.

«В этой ситуации всем было выгодно, чтобы американские войска в Афганистане оставались, героиновый клан и маковые плантации процветали, 80% мирового рынка героина занимал Афганистан при попустительстве Соединенных Штатов и при активном участии структур Соединенных Штатов в этой торговле», — сказал он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что все американские военные покинули территорию Афганистана. В американском Министерстве обороны отметили, что война в исламской республике с участием вооруженных сил США завершена, однако Вашингтон продолжит попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан Соединенных Штатов.

Также стало известно, что аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов (организация запрещена в России).

До этого «Талибан» заявил, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

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