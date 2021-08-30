Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине считают, что конфликт в Донбассе не мешает вступлению в НАТО 00:13
На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией 00:05
Хоккеист Макаров предложил встретиться режиссеру, который оскорбил его жену Леру... 30.08.2021, 23:50
США объявили о завершении миссии в Афганистане 30.08.2021, 23:40
Аэропорт Кабула перешел под контроль «Талибана*» 30.08.2021, 23:40
Женская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию и вышла в 1/4... 30.08.2021, 23:32
Трамп призвал отобрать у талибов* оставленное США оборудование на $85... 30.08.2021, 23:28
В Киргизию из России депортировали группу нарушителей 30.08.2021, 23:19
Илья Соболев прокомментировал признание комика Мирзализаде «пожизненно... 30.08.2021, 23:12
«Реал» отказался от покупки Мбаппе 30.08.2021, 23:05

Небензя прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя прокомментировал резолюцию Совета безопасности ООН по Афганистану, в ходе голосования по которой Россия воздержалась, сообщает ТАСС.

«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — пояснил Небензя.

Российский дипломат отметил, что со стороны России поступило предложение включить в резолюцию пункт о вреде вывоза специалистов из Афганистана и заморозке финансовых активов страны.

«В ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана. В условиях «утечки мозгов» страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Эти важные для самого афганского народа элементы освещения в тексте не получили», — отметил Небензя.

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану.

За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Хорошо, что успел предупредить маму»: звезды комментируют видео о своей смерти
Кто и зачем хоронит артистов в интернете, создавая фейковые новости
В Подмосковье строят поселок для верующих: почему его проверяет СК
Основательница экопоселения «Аминовка» пожаловалась на угрозы
Реклама с темнокожими, радикальные шовинисты и письмо в ФСБ
Все о скандале вокруг «Тануки», «Ёбидоёби» и «Мужского государства»
США объявили о завершении миссии в Афганистане
Китай предложил новую версию появления коронавируса
ЦБ прогнозирует увеличение «плохих долгов» у жителей России
Контактный зоопарк в Екатеринбурге закрывают после нападения змеи на ребенка
Новости и материалы
На Украине считают, что конфликт в Донбассе не мешает вступлению в НАТО
На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией
Хоккеист Макаров предложил встретиться режиссеру, который оскорбил его жену Леру Кудрявцеву
Аэропорт Кабула перешел под контроль «Талибана*»
Женская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию и вышла в 1/4 финала ЧЕ
Трамп призвал отобрать у талибов* оставленное США оборудование на $85 млрд
В Киргизию из России депортировали группу нарушителей
Илья Соболев прокомментировал признание комика Мирзализаде «пожизненно нежелательным» в РФ
«Реал» отказался от покупки Мбаппе
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
Игрок лондонского «Челси» близок к переходу в «Локомотив»
Whatsapp разрешил пользователям не принимать новые правила
Байден разрешил американским военным устроить любую месть за атаки по аэропорту Кабула
Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба
Тимощук объяснил, почему в РПЛ надо отменить лимит на легионеров
Кравчук пропустит заседания ТКГ из-за операции на сердце
Актер Олег Гусейнов умер от коронавируса
Полиция задержала подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе
Все новости
Через год уйдет бесплатно: Мбаппе остается в Париже
«Реал» прекратил переговоры с «ПСЖ», но все еще рассчитывает на Мбаппе
«Бахнула Johnson & Johnson»: Собчак привилась американской вакциной после «Спутника»
Вирусолог оценил безопасность совместного использования «Спутника» и вакцины из США
Не ссорьтесь с соседями: как в России подают в суд за склоки
До 10 тыс. рублей моральной компенсации можно получить за банальное оскорбление
Без автосервисов и «ракушек»: кого не коснется гаражная амнистия
Не все автовладельцы смогут легализовать свои гаражи
«Слишком сложная игра»: в Эстонии не смогли выбрать президента
Эксперты оценили шансы действующего президента Эстонии остаться у власти
Правительство отрегулирует: что будет с ценами на сахар
Эксперты оценили меры по стабилизации цен на сахар
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
Сложно ли самозанятому взять кредит
С какими проблемами сталкиваются особые категории заемщиков
«Слишком жаркое лето»: эксперты — о причинах роста агрессии в среде мигрантов
Участников массовой драки в Некрасовке оштрафовали
Времена Великой депрессии: зачем мужчины отращивают волосы
В моду вошли длинные мужские стрижки
Гендер — нейтральный: во что оденут британских полицейских
У полиции Лондона может появиться гендерно-нейтральная форма
«Де-факто их уже признали»: почему миру придется смириться с талибами*
Евросоюз задумался об условиях признания новых властей Афганистана
В Подмосковье снова орудуют автоподставщики
В Московской области задержана банда автоподставщиков
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях