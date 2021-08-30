Небензя прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя прокомментировал резолюцию Совета безопасности ООН по Афганистану, в ходе голосования по которой Россия воздержалась, сообщает ТАСС.

«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — пояснил Небензя.

Российский дипломат отметил, что со стороны России поступило предложение включить в резолюцию пункт о вреде вывоза специалистов из Афганистана и заморозке финансовых активов страны.

«В ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана. В условиях «утечки мозгов» страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Эти важные для самого афганского народа элементы освещения в тексте не получили», — отметил Небензя.

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану.

За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались.