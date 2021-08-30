«Иначе они станут таксистами»: афганских экс-спецназовцев хотят включить в британскую армию

Бывших афганских спецназовцев, бежавших из Кабула, могут включить в состав британской армии, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Этот план пока не оформлен, но он пользуется поддержкой депутатов-консерваторов — ветеранов вооруженных сил, сообщает Ассоциация прессы Великобритании.

Сотни афганцев, прошедших интенсивную подготовку в британских спецподразделениях и имеющих многолетний боевой опыт, предлагается включить в армию либо в качестве отдельного полка, либо распределив их в различные подразделения.

«Мы не можем относиться к ним как к полякам в 1945 году, иначе они все станут водителями Uber», — сказал один из высокопоставленных источников.

Кабинет министров «рассматривает различные варианты в рамках операции «Теплый прием», отметил анонимный источник издания, близкий к министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

Ранее афганский спецназ объявил о своем расформировании.