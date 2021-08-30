Боевики «Талибана»* появились в прямом эфире телеканала с оружием за спиной у ведущего

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) появились в прямом эфире местного телевидения с оружием в руках — они стояли за спиной у ведущего программы, сообщила журналист канала «Би-би-си» Ялда Хаким в своем Twitter.

Она прикрепила к посту фрагмент этой политической программы Pardaz афганской телекомпании Peace Studio, на которой ведущий, обращаясь к своей аудитории, зачитывает заявление талибов. В этот момент за его спиной стоят вооруженные талибы.

«Афганское телевидение — это сюрреализм. Вот как сейчас выглядят политические дебаты на афганском ТВ, когда пехотинцы «Талибана» следят за ведущим. Ведущий говорит о падении Гани и утверждает, что исламский эмират пытается убедить людей, что им нечего бояться», — написала Хаким.

Ранее стало известно, что из Афганистана бежала журналистка, которая брала интервью у представителя «Талибана».