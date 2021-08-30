Белый дом заявил, что Байден осведомлен о ракетном обстреле аэропорта Кабула

Президент США Джо Байден осведомлен о ракетном обстреле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что соответствующую информацию главе государства предоставили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн.

«Президенту сообщили о том, что операции в аэропорту продолжаются непрерывно, он подтвердил свое распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты наших войск на земле», — говорится в заявлении американской администрации.

Ранее сообщалось, что Байден отправился на базу ВВС США в Дувре, чтобы принять тела 13 американских военнослужащих, погибших в результате нападения в аэропорту Кабула в Афганистане.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев , один армейский солдат и медицинский работник флота.

Атака произошла, когда силы США работали над эвакуацией американцев и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан» (организация запрещена в России). Американский лидер назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в афганской столице.